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Долар по 29,5: думки експертів
щодо прогнозів Кабміну

Долар по 29,5: думки експертів щодо прогнозів Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:10

Долар по 29,5: думки експертів щодо прогнозів Кабміну

Пропонуємо до обговорення:
Середньорічний курс гривні до долара уряд прогнозує на рівні 29,5 грн за долар.

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