Середньорічний курс гривні до долара уряд прогнозує на рівні 29,5 грн за долар.
Дивися повний текст Долар по 29,5: думки експертів щодо прогнозів Кабміну.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 12:10
Долар по 29,5: думки експертів щодо прогнозів Кабміну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар по 29,5: думки експертів щодо прогнозів Кабміну.
Додано: Нед 05 кві, 2020 14:03
Карантин закончится и все стабилизируется, будет налаживаться производство в каждом регионе, большинство, кто вернулся поедут обратно работать, рабочих мест хватит, доллар будет до 25 грн.
Додано: Нед 05 кві, 2020 14:09
Додано: Нед 05 кві, 2020 15:33
Re: Долар по 29,5: думки експертів щодо прогнозів Кабміну
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