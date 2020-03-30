|
|
Долар по 29,5: думки експертів щодо прогнозів Кабміну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:07
alexs4691 написав:
Не будет уже дешевле 27. Рассказки экспЭрДов про завышенный и переоцененный бакс - бредни недалеких профанов. Пора терпилам создавать новую Церковь Свидетелей Доллара По Двадцать Пять.
Смысле не будет? Сегодня на наличном уже продают по 26,85.
-
kulik_sergey_v
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 06.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 01:30
kulik_sergey_v написав:
Смысле не будет? Сегодня на наличном уже продают по 26,85.
А Нацбанк по 27.20 и выше в тот же день выкупал... И явно завтра продолжит, если доллар пойдёт ещё ниже. Уж не знаю кто такой щедрый на наличном.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 464
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему