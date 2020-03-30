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Долар по 29,5: думки експертів
щодо прогнозів Кабміну

Долар по 29,5: думки експертів щодо прогнозів Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:07

  alexs4691 написав:Не будет уже дешевле 27. Рассказки экспЭрДов про завышенный и переоцененный бакс - бредни недалеких профанов. Пора терпилам создавать новую Церковь Свидетелей Доллара По Двадцать Пять.


Смысле не будет? Сегодня на наличном уже продают по 26,85.
kulik_sergey_v
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:30

  kulik_sergey_v написав:Смысле не будет? Сегодня на наличном уже продают по 26,85.

А Нацбанк по 27.20 и выше в тот же день выкупал... И явно завтра продолжит, если доллар пойдёт ещё ниже. Уж не знаю кто такой щедрый на наличном.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 07:07

Доллар

Доллар будет укрепляться если все люди продадут свои долларовые и евровые запасы...и то не надолго.. а Карантин будет минимум пол года, так что покупать надо морозилку и замораживать продукты!!!))) И мыть руки чаще спиртовым раствором!!!
kentolegik
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