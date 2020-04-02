Про це розповіла директор з маркетингу багатофункціонального житлового комплексу Polaris Home&Plaza Анжеліка Саакян.
Дивися повний текст У Києві зріс попит на однокімнатні квартири (інфографіка).
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Додано: Нед 05 кві, 2020 12:32
У Києві зріс попит на однокімнатні квартири (інфографіка)
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Дивися повний текст У Києві зріс попит на однокімнатні квартири (інфографіка).
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:33
Небольшой спад? О чем вы говорите, если нотариусы сейчас работают только удаленно?
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