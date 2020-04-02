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У Києві зріс попит на однокімнатні
квартири (інфографіка)

У Києві зріс попит на однокімнатні квартири (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:32

У Києві зріс попит на однокімнатні квартири (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла директор з маркетингу багатофункціонального житлового комплексу Polaris Home&Plaza Анжеліка Саакян.

Дивися повний текст У Києві зріс попит на однокімнатні квартири (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:33

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