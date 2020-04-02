Про це розповіла директор з маркетингу багатофункціонального житлового комплексу Polaris Home&Plaza Анжеліка Саакян.
Дивися повний текст У Києві зріс попит на однокімнатні квартири (інфографіка).
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Додано: Нед 05 кві, 2020 12:32
У Києві зріс попит на однокімнатні квартири (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві зріс попит на однокімнатні квартири (інфографіка).
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:33
Небольшой спад? О чем вы говорите, если нотариусы сейчас работают только удаленно?
Додано: Нед 05 кві, 2020 13:58
У строительных компаний свои нотариусы и они придут по первому зову если не хотят такого клиента потерять
Додано: Нед 05 кві, 2020 14:18
Щойно була аналогічна стаття, яку в коментах більшість визнала замовною. Як та стаття зникає, і з'являється аналогічно очевидно неправдива) Зараз народ навпаки причаївся і не купує, бо нереально комусь здати...
Додано: Нед 05 кві, 2020 14:47
пора уже размещать объявления: "куплю 1к. квартиру в Киеве за 10 тыс дол".
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