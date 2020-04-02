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Карантин та автомобільний трафік у великих містах: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:51
Пропонуємо до обговорення:
Команда проекту міських досліджень «ЛУН Місто» проаналізувала, як коронавірус і введення карантину вплинули на світовий автомобільний трафік.
Дивися повний текст Карантин та автомобільний трафік у великих містах: що змінилось (інфографіка)
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