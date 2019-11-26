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Підприємства масово звертаються
до ТПП, намагаючись всі...

Підприємства масово звертаються до ТПП, намагаючись всі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:31

Підприємства масово звертаються до ТПП, намагаючись всі...

Пропонуємо до обговорення:
Торгово-промислова палата України відзначає істотне зростання звернень підприємств, які намагаються свої звичайні проблеми і невиконання зобов'язань обґрунтувати форс-мажором

Дивися повний текст Підприємства масово звертаються до ТПП, намагаючись всі свої негаразди обґрунтувати форс-мажором.
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