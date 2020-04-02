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Ціна на електроенергію в
Україні вдвічі вища, ніж в...

Ціна на електроенергію в Україні вдвічі вища, ніж в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:17

Ціна на електроенергію в Україні вдвічі вища, ніж в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні компанії.

Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні вдвічі вища, ніж в Європі, - \"Інтерпайп\".
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:17

Незаконное НКРЭКУ : Волка нет уже давно, как и Порошенко, а традиции поднимать цены - остались. Однозначно, "заинтересованные".
zloy_ukr
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