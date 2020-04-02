Про це йдеться в повідомленні компанії.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні вдвічі вища, ніж в Європі, - \"Інтерпайп\".
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:17
Ціна на електроенергію в Україні вдвічі вища, ніж в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні вдвічі вища, ніж в Європі, - \"Інтерпайп\".
Додано: Нед 05 кві, 2020 15:17
Незаконное НКРЭКУ : Волка нет уже давно, как и Порошенко, а традиции поднимать цены - остались. Однозначно, "заинтересованные".
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