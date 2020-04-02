Ціна на електроенергію в Україні вдвічі вища, ніж в...

Додано: Нед 05 кві, 2020 15:45

Я тебе малость приоткрою глазки дабы ты в будущем не варился от такой шняги.



1. В Украине пятикратное превышение численности персонала на каждый кВт выработанной электроэнергии. Ни у румын, ни у пшеков такого нет. В Европе нет складов угля, нет штатного ремонтного персонала , нет складов с запчастями и т.д. Также Европа не сжигает угли такой зольности, которые жгут на наших ТЭС , спроектированных и построенных в средине прошлого века. У нас зольность углей группы АШ доходит до 70 процентов, а говоря проще мы сжигаем донецкую землю , которая вообще не горит без "подсветки" мазутом или газом. А есть даже генерация, которую перевезли в качестве контрибуции после ВОВ.



2. Уровень коррупции в энергетике может посоревноваться с любой другой отраслью. Крупная ТЭС может сжечь и сжигала в лучшие времена ж\д состав угля. С каждой тонны угля директор предприятия получает один бакс. Еще десять уходит наверх в НКРЭ. Это с каждой тонны. Затраты на каждый кВт - 350 грамм по нормативу. И это при сжигании антрацита. А его никто давно не сжигает - он уходит в металлургию . Так как сжигают АШ ( антрацитовый шлам) , то расход можно удвоить , а с учетом зольности и утроить. Это себестоимость Квт по углю без учета з\п энергетиков , которых , как я уже говорил, в пять раз больше чем нужно в непосредственной генерации , не говоря уже о сбыте.



В Европе ремонтного персонала в энергетике нет! Понимаешь? Там ремонты плановые. Отработала задвижка\электромотор\лопатка турбины установленный срок - остановка на ремонт и все меняется по плану ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ , а не тогда когда оно наипнулось и силами ШТАТНОГО рем.персонала. Потому нет складов запчастей как у нас, нет кладовщиков, нет отдела снабжения, нет земли под клады и т.д. На складах нашей энергетики хранится все начиная с гайки М3 и заканчивая турбиной.



В Европе нет и залежей угля возле ТЭС - там работают с колес. На вагоноопрокид заходит состав и сразу после разгрузки уже новый состав ждет. С точностью до минуты. Следовательно угли не складируют, уголь не "горит" холодным огнем, его не нужно перемешивать бульдозерами на базе танков и т.д.



В Европе никто не купит грязну.электроэнергию, которая выработана на электростанциях, загрязняющих окружающую среду. Золоуловители, электрофильтры , переработка отходов. Золу покупают крупные производители строительных смесей в том числе и знаменитый Хенкель делает кучу строительных смесей на базе этой золы и покупает золу за очень хорошие деньги. У нас золу и золошлак вываливают матушке-природе и засирают все вокруг на века. Количество онкологии вокруг ТЭС у нас в стране самая высокая . Но и об этом не принято говорить.



Так что бери в руки калькулятор , вооружайся ценой тонны угля и посчитай по чем у нас кило угля. Это себестоимость кВт\ч. Прибавь зарплату , налоги, амортизацию и прочее. Это тебе и будет цена маневровой энергетики. И спасает только атомка. Но с учетом окончания срока службы реакторов АЭС , дальше будет еще интереснее.







Хочешь европейскую цену? Тогда четырех из пяти энергетиков нужно выкинуть на улицу, организовать европейскую логистику , сжигать природный газ, но в начале построить или реконструировать ТЭС. Сделав это ты окажешься не в 21 веке, а в 20 по европейским меркам. Но и это фантастика , сынок! Уже пробовали это делать - псу под хвост. Туда же пошли и попытки жечь бурые угли и прочие тощие ископаемые. Это как переделать дизельный ДВС на бензин. Учитывая аморально высокую стоимость закупки альтернативной энергии из возобновляемых источников, даже нынешняя цена сказочно низкая в этой стране. Прикинув грядущее падение производства будет за повидло сохранить энергосистему как таковую и избежать вееров к концу года если стопорнется металлургия . Не накаркать бы.