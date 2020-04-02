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Менше половини українців
вважають успішною боротьбу...

Менше половини українців вважають успішною боротьбу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:06

Менше половини українців вважають успішною боротьбу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування КМІС.

Дивися повний текст Менше половини українців вважають успішною боротьбу влади з коронавірусом (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:06

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