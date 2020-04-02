Про це свідчать дані опитування КМІС.
Дивися повний текст Менше половини українців вважають успішною боротьбу влади з коронавірусом (інфографіка).
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:06
Менше половини українців вважають успішною боротьбу...
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Дивися повний текст Менше половини українців вважають успішною боротьбу влади з коронавірусом (інфографіка).
Додано: Нед 05 кві, 2020 23:27
Маски по 20 и массовый импорт вируса это однозначно успех Завтра еше в поликлинику схожу, в пятницу говорили, что работники массово пишут на отпуск по велению свыше, если так то еще можно сказать что мы победили все болезни, один вирус окаянный остался
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