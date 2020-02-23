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Як у різних країнах підтримують
громадян під час...

Як у різних країнах підтримують громадян під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:32

Як у різних країнах підтримують громадян під час...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, що живуть за кордоном, розповіли, яку допомогу надав уряд їхньої держави.

Дивися повний текст Як у різних країнах підтримують громадян під час карантину (інфографіка).
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