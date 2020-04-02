Наявність у водія страхового полісу є обов’язковою.
Дивися повний текст Чому потрібно купувати лише електронний поліс.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 20:27
Чому потрібно купувати лише електронний поліс
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Дивися повний текст Чому потрібно купувати лише електронний поліс.
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:00
Более того, по номеру автомобмля можно узнать, есть ли дейчтвующий полис на нужную дату и кто страховщик
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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