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Чому потрібно купувати
лише електронний поліс

Чому потрібно купувати лише електронний поліс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:27

Чому потрібно купувати лише електронний поліс

Пропонуємо до обговорення:
Наявність у водія страхового полісу є обов’язковою.

Дивися повний текст Чому потрібно купувати лише електронний поліс.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:28

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voinovgleb1974
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:44

кожний поліс можна знайти за його номером на телефоні.
19professor69
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:00

  19professor69 написав:кожний поліс можна знайти за його номером на телефоні.


Более того, по номеру автомобмля можно узнать, есть ли дейчтвующий полис на нужную дату и кто страховщик
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:56

Взагалі, згоден, що варто купувати онлайн.
Можна обрати компанію, порівняти тариф та сервіси, оплатити картою.
Rainbow
 
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