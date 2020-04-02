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У США рекордна кількість безробітних через пандемію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 кві, 2020 20:57
Пропонуємо до обговорення:
У США 2 квітня зафіксували рекордну кількість безробітних на тлі пандемії коронавірусу — 6,6 мільйона людей.
Дивися повний текст У США рекордна кількість безробітних через пандемію коронавірусу - 6,6 млн
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