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У НАЗК пояснили, як декларувати
купівлю та обмін валюти

У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:57

У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти

Пропонуємо до обговорення:
Купівля та обмін валюти на суму більше 50 прожиткових мінімумів підлягає декларуванню.

Дивися повний текст У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:57

Интересно, много ли в Украине физиков, которым нужно за раз обменивать больше, чем 100к гривень? А сколько среди них тех, кого так уж напряжёт разбить сумму на несколько обменов? Хотя НАПК лучше знать. Может среди госчиновников таких и хватает.
moveton
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