Купівля та обмін валюти на суму більше 50 прожиткових мінімумів підлягає декларуванню.
Дивися повний текст У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 21:57
У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти
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Дивися повний текст У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти.
Додано: Нед 05 кві, 2020 21:57
Интересно, много ли в Украине физиков, которым нужно за раз обменивать больше, чем 100к гривень? А сколько среди них тех, кого так уж напряжёт разбить сумму на несколько обменов? Хотя НАПК лучше знать. Может среди госчиновников таких и хватает.
Додано: Пон 06 кві, 2020 00:51
100к это 3тыс долларов, это просто огромно существенное изменение в имуществе..... ну просто ппц. А завтра поменяет назад и сново изменение в имуществе.... маразм
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