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У НАЗК пояснили, як декларувати
купівлю та обмін валюти

У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:57

У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти

Пропонуємо до обговорення:
Купівля та обмін валюти на суму більше 50 прожиткових мінімумів підлягає декларуванню.

Дивися повний текст У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:57

Интересно, много ли в Украине физиков, которым нужно за раз обменивать больше, чем 100к гривень? А сколько среди них тех, кого так уж напряжёт разбить сумму на несколько обменов? Хотя НАПК лучше знать. Может среди госчиновников таких и хватает.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:46

валютчики, тоже должны давать справки?
grig90vic
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:51

100к это 3тыс долларов, это просто огромно существенное изменение в имуществе..... ну просто ппц. А завтра поменяет назад и сново изменение в имуществе.... маразм
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:18

Re: У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти

Ще трішки часу, і пересічним відкрито казатимуть що вони раби. А Держава,- це пануюча на даній території верхівка, яка встановлює закони обов'язкові до виконання рабами, і за допомогою апаратів примусу (суди, поліція, прокуратура, армія) заставить їх дотримуватись.
Від електронного рабства не можливо буде звільнитися. Залишився останній крок, - відмінити готівку (до цього пересічних уже підготували). Складається враження, що це станеться після закінчення всесвітнього карантину, коли пересічним вже не повернуть права частково вільних громадян.
awant
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:33

Re: У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти

Проще застрелиться чем жить.
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:35

1. Это касается наличного обмена валют? Или и безналичного тоже?
2. В чём проблема разбить операцию на 2,3,4 части или на 2,3,4 лиц?

И как-то "немного по-дибильному сделали". Налогом облагают ДОХОД. А если я меняю одну валюту на другую - где тут доход? Вот если мне скинули деньги за товар или услуги - это да, доход. Но тут же просто обмен (валют).
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:39

  Sanyok77 написав:Налогом облагают ДОХОД. А если я меняю одну валюту на другую - где тут доход? Вот если мне скинули деньги за товар или услуги - это да, доход. Но тут же просто обмен (валют).

Начнём с того, что про налоги никто не говорил. Упоминалось только, что нужно записать в декларации потому, что Госстат кюшать не может, если не будет знать в каком у граждан соотношении доллары с гривнами.

Что до налогов, то тут, как посмотреть. Можно и не называть доходом, но тогда валютчики, получается, трудятся из любви к искусству? Если формально подходить, то инвалюта - это товар и с её продажи (не покупки!) получается доход и с него физику нужно бы заплатить 19.5%. Сейчас такого не платится, так что ещё нужно радоваться.
moveton
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