Купівля та обмін валюти на суму більше 50 прожиткових мінімумів підлягає декларуванню.
Дивися повний текст У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 21:57
У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти.
Додано: Нед 05 кві, 2020 21:57
Интересно, много ли в Украине физиков, которым нужно за раз обменивать больше, чем 100к гривень? А сколько среди них тех, кого так уж напряжёт разбить сумму на несколько обменов? Хотя НАПК лучше знать. Может среди госчиновников таких и хватает.
Додано: Пон 06 кві, 2020 00:51
100к это 3тыс долларов, это просто огромно существенное изменение в имуществе..... ну просто ппц. А завтра поменяет назад и сново изменение в имуществе.... маразм
Додано: Пон 06 кві, 2020 15:18
Re: У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти
Ще трішки часу, і пересічним відкрито казатимуть що вони раби. А Держава,- це пануюча на даній території верхівка, яка встановлює закони обов'язкові до виконання рабами, і за допомогою апаратів примусу (суди, поліція, прокуратура, армія) заставить їх дотримуватись.
Від електронного рабства не можливо буде звільнитися. Залишився останній крок, - відмінити готівку (до цього пересічних уже підготували). Складається враження, що це станеться після закінчення всесвітнього карантину, коли пересічним вже не повернуть права частково вільних громадян.
Додано: Пон 06 кві, 2020 15:33
Re: У НАЗК пояснили, як декларувати купівлю та обмін валюти
Проще застрелиться чем жить.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:35
1. Это касается наличного обмена валют? Или и безналичного тоже?
2. В чём проблема разбить операцию на 2,3,4 части или на 2,3,4 лиц?
И как-то "немного по-дибильному сделали". Налогом облагают ДОХОД. А если я меняю одну валюту на другую - где тут доход? Вот если мне скинули деньги за товар или услуги - это да, доход. Но тут же просто обмен (валют).
Додано: Вів 07 кві, 2020 01:39
Начнём с того, что про налоги никто не говорил. Упоминалось только, что нужно записать в декларации потому, что Госстат кюшать не может, если не будет знать в каком у граждан соотношении доллары с гривнами.
Что до налогов, то тут, как посмотреть. Можно и не называть доходом, но тогда валютчики, получается, трудятся из любви к искусству? Если формально подходить, то инвалюта - это товар и с её продажи (не покупки!) получается доход и с него физику нужно бы заплатить 19.5%. Сейчас такого не платится, так что ещё нужно радоваться.
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