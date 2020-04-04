Про це розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.
Дивися повний текст Експерти прогнозують \"велике переселення народів\" через COVID-19.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 22:52
Експерти прогнозують "велике переселення народів" через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти прогнозують \"велике переселення народів\" через COVID-19.
Додано: Нед 05 кві, 2020 22:52
и этот самый эксперт рассказывала, что у нас цены на жильё наоборот вырастут. )))
Додано: Пон 06 кві, 2020 00:24
Re: Експерти прогнозують
Додано: Пон 06 кві, 2020 00:43
Кому ваша сраная земля нужна, в наши реалии могу приехать только африканцы, но у них нет денег на визу и билет...
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