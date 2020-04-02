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Експерти прогнозують "велике
переселення народів" через...

Експерти прогнозують "велике переселення народів" через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:52

Експерти прогнозують "велике переселення народів" через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Дивися повний текст Експерти прогнозують \"велике переселення народів\" через COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:52

и этот самый эксперт рассказывала, что у нас цены на жильё наоборот вырастут. )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:43

Вы определитесь. Спад или дорожает. Ведете себя как жолтая преса преса.
ruslan_kos_75
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:24

Re: Експерти прогнозують

  unicdima написав:и этот самый эксперт рассказывала, что у нас цены на жильё наоборот вырастут. )))

Правильно говорит, все к нам будут переезжать. Землю для них уже приготовили.
max1gu
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:43

Кому ваша сраная земля нужна, в наши реалии могу приехать только африканцы, но у них нет денег на визу и билет...
grig90vic
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:05

Да конечно цены на жилье вырастут на 10-15% в гривне, после дефолта. И доллар будет по 250грн к концу года.
Так что успейте купить дорого сейчас потому что народ будет переселяться в более благополучные страны.
amorroma32
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