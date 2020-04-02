RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерти прогнозують "велике
переселення народів" через...

Експерти прогнозують "велике переселення народів" через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:52

Експерти прогнозують "велике переселення народів" через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Дивися повний текст Експерти прогнозують \"велике переселення народів\" через COVID-19.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94508
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:52

и этот самый эксперт рассказывала, что у нас цены на жильё наоборот вырастут. )))
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 233
З нами з: 10.06.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:05

Чем хорош сегодняшний момент - можно с умным видом писать любую х-ню.
airmax78
 
Повідомлень: 33987
З нами з: 25.10.12
Подякував: 855 раз.
Подякували: 3934 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У США рекордна кількість безробітних через пандемію...
R2 » Нед 05 кві, 2020 20:57
0 70
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 20:57
R2
Через новий "антикризовий" закон українські міста...
R2 » Нед 05 кві, 2020 08:32
4 247
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:13
p_a_l
Скільки українців повернулося в країну через коронавірус
R2 » Чет 02 кві, 2020 15:20
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 15:20
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (4021)
06.04.2020 16:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.