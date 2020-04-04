Залишки на ЄКР скоротилися на 40%.
Дивися повний текст Інвестбанкіри розповіли про наслідки для країни в разі оголошення дефолту.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:11
Інвестбанкіри розповіли про наслідки для країни в разі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестбанкіри розповіли про наслідки для країни в разі оголошення дефолту.
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:11
Че то мне кажется что рейтинг сейчас у них ниже плинтуса. Оппоненты выборов скоро в десна лизаться будут.
Давайте еще возьмем в долг, а то нечем доги отдавать. Это пропасть.
Додано: Вів 07 кві, 2020 01:15
Він вже на них спирається !
Давайте реалістично висвітлювати те , що діється!
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