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Ризики дефолту чи реструктуризації боргів відсутні —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що в 2020 році Україна зможе здійснити всі виплати по державному боргу.
Дивися повний текст Ризики дефолту чи реструктуризації боргів відсутні — міністр фінансів Марченко
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