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Київ під приводом боротьби з
Covid-19 встановлює камери...

Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:44

Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери...

Пропонуємо до обговорення:
В рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавируса Київська міська державна адміністрація (КМДА) придбала 400 відеокамер з функцією вимірювання температури і розпізнавання особи.

Дивися повний текст Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери з системою розпізнавання облич.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:44

6 тыся баксов за камеру ....
Пока поставят и начнет действовать, карнтин закончится, а деньги уже оприходывали, класно.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:56

Такі камери вже давно працюють і органи мають до них доступ.
Розпізнають "потрібні" обличчя та сигналять на пульт.
Rainbow
 
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