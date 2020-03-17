Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери...
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:44
Пропонуємо до обговорення:
В рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавируса Київська міська державна адміністрація (КМДА) придбала 400 відеокамер з функцією вимірювання температури і розпізнавання особи.
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Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери з системою розпізнавання облич
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R2
Робот новин
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:44
6 тыся баксов за камеру ....
Пока поставят и начнет действовать, карнтин закончится, а деньги уже оприходывали, класно.
pogorelets
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:56
Такі камери вже давно працюють і органи мають до них доступ.
Розпізнають "потрібні" обличчя та сигналять на пульт.
Rainbow
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:34
Київ під приводом боротьби з Covid-19
Это когда все на 100% должны быть в масках. Это уже не клоунада, это шизофрения по формулировке и банальный розпил бабла
Igorten
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:40
а какой смысл в этих камерах? если у чела температура и ему нужно выйти из дома, то он перед этим наглотается жаропонижающих и пойдет, т.к. ходить с температурой по городу может только мазохист.
RomanTik
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Додано: Пон 06 кві, 2020 13:02
Це тоді коли люди вмирають без апаратів ШВЛ, клячко купує камери ?
Із установкою за 11 грн.однієї камери - це що ціна установки міжпланетної ракети ??
Jango-sk
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Додано: Пон 06 кві, 2020 13:35
я Вас всех немножко огорчу,
стоимость таких камер в розницу, ~2300уе, на обьем в 400шт будет неплохая скидка, я бы наверное привез "под ключ" за ~2800. Нам же предлагают заплатить ~4500, ну что сказать, неплохо)
Diego
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Додано: Пон 06 кві, 2020 13:40
Ага, распознавание лиц в маске )))) На кого это фуфло рассчитано?
надо искать кто из друзей Кличка причастен к этому бизнесу.
unicdima
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Додано: Пон 06 кві, 2020 13:42
Так напевно у нас немає жодної витрати бюджетних коштів - щоб вони були за реальну ціну . Чергова заначка комусь на майбутні вибори ... Це як мінімум ...
Puente
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