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Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:49
Diman написав:
а сколько на эти деньги можно купить апаратов ИВЛ?
Сейчас нисколько, все производители загружены заказами на много месяцев вперед
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Додано: Пон 06 кві, 2020 14:01
Faceless написав: Diman написав:
а сколько на эти деньги можно купить апаратов ИВЛ?
Сейчас нисколько, все производители загружены заказами на много месяцев вперед
Не ИВЛ так что-то другое нужное в этой ситуации можно было купить, а от камер в борьбе с короной толку 0 (ноль).
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Додано: Пон 06 кві, 2020 14:30
25% навара с 65 лямов .... слов нет, только сажать с конфискацией
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