Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Diego написав:я Вас всех немножко огорчу, стоимость таких камер в розницу, ~2300уе, на обьем в 400шт будет неплохая скидка, я бы наверное привез "под ключ" за ~2800. Нам же предлагают заплатить ~4500, ну что сказать, неплохо)
Вы все же лучше привели бы ссылку, где это такая цена именно в розницу, и сколько там еще налоговых пошлин. На офсайте не нашел. В Украине их еще дороже продают, чем в статье указано