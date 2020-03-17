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Київ під приводом боротьби з
Covid-19 встановлює камери...

Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:49

  Diman написав:а сколько на эти деньги можно купить апаратов ИВЛ?

Сейчас нисколько, все производители загружены заказами на много месяцев вперед
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:01

  Faceless написав:
  Diman написав:а сколько на эти деньги можно купить апаратов ИВЛ?

Сейчас нисколько, все производители загружены заказами на много месяцев вперед

Не ИВЛ так что-то другое нужное в этой ситуации можно было купить, а от камер в борьбе с короной толку 0 (ноль).
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:29

  Diego написав:я Вас всех немножко огорчу,Зображення
стоимость таких камер в розницу, ~2300уе, на обьем в 400шт будет неплохая скидка, я бы наверное привез "под ключ" за ~2800. Нам же предлагают заплатить ~4500, ну что сказать, неплохо)

Вы все же лучше привели бы ссылку, где это такая цена именно в розницу, и сколько там еще налоговых пошлин. На офсайте не нашел. В Украине их еще дороже продают, чем в статье указано
Faceless
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