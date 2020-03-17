Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери...
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Diego написав:я Вас всех немножко огорчу, стоимость таких камер в розницу, ~2300уе, на обьем в 400шт будет неплохая скидка, я бы наверное привез "под ключ" за ~2800. Нам же предлагают заплатить ~4500, ну что сказать, неплохо)
Вы все же лучше привели бы ссылку, где это такая цена именно в розницу, и сколько там еще налоговых пошлин. На офсайте не нашел. В Украине их еще дороже продают, чем в статье указано
Diego написав:я Вас всех немножко огорчу, стоимость таких камер в розницу, ~2300уе, на обьем в 400шт будет неплохая скидка, я бы наверное привез "под ключ" за ~2800. Нам же предлагают заплатить ~4500, ну что сказать, неплохо)
Вы все же лучше привели бы ссылку, где это такая цена именно в розницу, и сколько там еще налоговых пошлин. На офсайте не нашел. В Украине их еще дороже продают, чем в статье указано
Да какая разница сколько они стоят Зачем, в то самое время, когда власть обосралась и не в состоянии обеспечить медперсонал и население даже элементарными средствами защиты, не говоря уже про большее, тратит 65 миллионов на какие то камеры наблюдения?
Это все равно как если бы больному с высокой температурой, вместо лекарств продали крутой фотоаппарат. "Пир во время чумы" - это как раз вот оно
Не помре дух України, бо безсмертя має. Бо душа її єдина білий світ плекає. Слава й воля України від негод лікує, наче сонячна дитина, в собі Бога чує. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Влада такі дії має робити під грифом "секретно". А пересічних потрібно інформувати, що ціною неймовірних зусиль і завдяки героїчному подвигу вельмишановного мера по боротьбі проти корововіруса, смертність у Києві до віруса була приблизно 120-130 люд. в день, а тепер не більше одного в день. Але для ще більшої жертовності наш відважний мер відчайдушно погодиться на заборону пересування пересічних власним транспортом (заборона не стосуватиметься тільки службових авто держслужбовців).