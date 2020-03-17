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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:49
Додано: Пон 06 кві, 2020 14:01
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:29
Вы все же лучше привели бы ссылку, где это такая цена именно в розницу, и сколько там еще налоговых пошлин. На офсайте не нашел. В Украине их еще дороже продают, чем в статье указано
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:24
Да какая разница сколько они стоят
Зачем, в то самое время, когда власть обосралась и не в состоянии обеспечить медперсонал и население даже элементарными средствами защиты, не говоря уже про большее, тратит 65 миллионов на какие то камеры наблюдения?
Это все равно как если бы больному с высокой температурой, вместо лекарств продали крутой фотоаппарат.
"Пир во время чумы" - это как раз вот оно
Не помре дух України, бо безсмертя має. Бо душа її єдина білий світ плекає. Слава й воля України від негод лікує, наче сонячна дитина, в собі Бога чує. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:27
Re: Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери.
Влада такі дії має робити під грифом "секретно".
А пересічних потрібно інформувати, що ціною неймовірних зусиль і завдяки героїчному подвигу вельмишановного мера по боротьбі проти корововіруса, смертність у Києві до віруса була приблизно 120-130 люд. в день, а тепер не більше одного в день. Але для ще більшої жертовності наш відважний мер відчайдушно погодиться на заборону пересування пересічних власним транспортом (заборона не стосуватиметься тільки службових авто держслужбовців).
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:45
Это ещё мелочи, которые решили подать в прессе.
Действительность гораздо ужасней - через киевский водопровод всем киевлянам и приезжим внедрили наночипы!!!!
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:03
Re: Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери.
) ))
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:28
Камеры с распознаванием лица - это уже тревожный звоночек. Попахивает тоталитаризмом, а также "злачинна влада" и "полицейское государство".
Насчёт возможного запрета передвижения на личном авто - так люди тогда на "евробляхи" пересядут. Ведь по документам они юридически не владельцы этих автомобилей.
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