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Київ під приводом боротьби з
Covid-19 встановлює камери...

Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 02:18

Говорят крематории, тоже штука не из дешёвых.
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:51

Нужно чтобы этими закупками занялись Бигус или Плинский.
egor6508
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