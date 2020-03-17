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Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 02:18
Говорят крематории, тоже штука не из дешёвых.
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astatempo
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:51
Нужно чтобы этими закупками занялись Бигус или Плинский.
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egor6508
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Додано: Вів 07 кві, 2020 11:35
правильно. Но надо ещё ввести и контроливать/наказывать за выброшенный на землю мусор, за какушата своего зверья. Пора делать цивилизованную страну.
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maksymzp88
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