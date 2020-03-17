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Київ під приводом боротьби з
Covid-19 встановлює камери...

Київ під приводом боротьби з Covid-19 встановлює камери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 02:18

Говорят крематории, тоже штука не из дешёвых.
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:51

Нужно чтобы этими закупками занялись Бигус или Плинский.
egor6508
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:35

правильно. Но надо ещё ввести и контроливать/наказывать за выброшенный на землю мусор, за какушата своего зверья. Пора делать цивилизованную страну.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:28

  EKO написав:Да какая разница сколько они стоят :|
Зачем, в то самое время, когда власть обосралась и не в состоянии обеспечить медперсонал и население даже элементарными средствами защиты, не говоря уже про большее, тратит 65 миллионов на какие то камеры наблюдения?

Это все равно как если бы больному с высокой температурой, вместо лекарств продали крутой фотоаппарат.
"Пир во время чумы" - это как раз вот оно :evil:


То ли совесть заела, то ли логика проснулась - но уже сказали, что камеры не покупают и договор отменили :idea:

Ну, лучше так, чем никак 8)
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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