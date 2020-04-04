Про це повідомило МВС на сторінці в FACEBOOK.
Дивися повний текст Що робити, якщо закінчився термін дії посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки (інфографіка).
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:49
Що робити, якщо закінчився термін дії посвідчення водія,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо закінчився термін дії посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки (інфографіка).
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:49
А якщо я неможу зайти в електронний кабінет, так як немаю ні КЕП, ні BankID, ні MobileID?
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:47
vasyabil9 А якщо немає машини, то навіщо пішоходам заходити в електронний кабінет водія?
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:39
Если за 2 года у полиции нет претензий к водителю в виде неоплаченных штрафов или лишения прав, почему бы не перевыпустить их просто автоматом? Или по обычному заявлению, у нас что каждый имеет ЭЦП? Хватит уже этой цифровой слежки!
Додано: Вів 07 кві, 2020 09:28
Может накатался человек. Или вообще не катался. Мало ли по какой причине ему ВУ может быть не нужно. А выпуск денег стоит -- при автоматическом списании такой вой стоять будет... Или предлагаете стоимость перевыпуска сразу в залог брать?
Так оно так и есть: есть сильное желание стоять в очередях -- все для вас...
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