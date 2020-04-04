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Що робити, якщо закінчився
термін дії посвідчення водія,...

Що робити, якщо закінчився термін дії посвідчення водія,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:49

Що робити, якщо закінчився термін дії посвідчення водія,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило МВС на сторінці в FACEBOOK.

Дивися повний текст Що робити, якщо закінчився термін дії посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:49

А якщо я неможу зайти в електронний кабінет, так як немаю ні КЕП, ні BankID, ні MobileID?
vasyabil9
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:47

vasyabil9 А якщо немає машини, то навіщо пішоходам заходити в електронний кабінет водія?
vitalyl
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:39

Если за 2 года у полиции нет претензий к водителю в виде неоплаченных штрафов или лишения прав, почему бы не перевыпустить их просто автоматом? Или по обычному заявлению, у нас что каждый имеет ЭЦП? Хватит уже этой цифровой слежки!
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:28

  astatempo написав:Если за 2 года у полиции нет претензий к водителю в виде неоплаченных штрафов или лишения прав, почему бы не перевыпустить их просто автоматом? Или по обычному заявлению, у нас что каждый имеет ЭЦП? Хватит уже этой цифровой слежки!

Может накатался человек. Или вообще не катался. Мало ли по какой причине ему ВУ может быть не нужно. А выпуск денег стоит -- при автоматическом списании такой вой стоять будет... Или предлагаете стоимость перевыпуска сразу в залог брать?
Так оно так и есть: есть сильное желание стоять в очередях -- все для вас...
_hunter
 
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