Правоохоронці столичного регіону виявили порушення вимог карантину в торгово-будівельних гіпермаркетах міст Біла Церква, Боярка та Буча.
Дивися повний текст Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за роботу під час карантину.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:33
Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за...
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Дивися повний текст Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за роботу під час карантину.
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:33
ребята! идет весна, нужно сеять и сажать, нужны лопаты, грабли, сапы. Или не будем сажать?
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