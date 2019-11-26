Правоохоронці столичного регіону виявили порушення вимог карантину в торгово-будівельних гіпермаркетах міст Біла Церква, Боярка та Буча.
Дивися повний текст Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за роботу під час карантину.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:33
Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за роботу під час карантину.
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:33
ребята! идет весна, нужно сеять и сажать, нужны лопаты, грабли, сапы. Или не будем сажать?
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:06
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:06
Саджати треба, і не тільки картоплю.
Будівельні гіпермаркети продать в тому числі посівний матеріал, і вони можуть працювати згідно останніх постанов кабміну, це правоохоронці план виконують.
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:33
У полиции праздник в карантин. Столько они уже давненько не зарабатывали. А тут прям непаханное поле, всё запрещено, просто ходи да деньги собирай со всех, кто работает.
Абсурд, люди работают, а их штрафуют. Почему? Вирус, конечно же. В головах.
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:37
Re: Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за...
Весна придет сажать будем, это же вроде зеленые про тюрьмы говорили, причем здесь грабли ?
Таки посадки отменены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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