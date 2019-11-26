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Поліція виписала штрафи
будівельним гіпермаркетам за...

Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за...
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:33

Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці столичного регіону виявили порушення вимог карантину в торгово-будівельних гіпермаркетах міст Біла Церква, Боярка та Буча.

Дивися повний текст Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за роботу під час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:33

ребята! идет весна, нужно сеять и сажать, нужны лопаты, грабли, сапы. Или не будем сажать?
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:06

  ggl_inter написав:ребята! идет весна, нужно сеять и сажать, нужны лопаты, грабли, сапы. Или не будем сажать?

Вы каждый год сеете лопаты и садите грабли???
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:06

Саджати треба, і не тільки картоплю.
Будівельні гіпермаркети продать в тому числі посівний матеріал, і вони можуть працювати згідно останніх постанов кабміну, це правоохоронці план виконують.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:15

Головне, щоб Епіцентр процвітав. а інших - можна під ніж..
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:33

У полиции праздник в карантин. Столько они уже давненько не зарабатывали. А тут прям непаханное поле, всё запрещено, просто ходи да деньги собирай со всех, кто работает.
Абсурд, люди работают, а их штрафуют. Почему? Вирус, конечно же. В головах.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:37

Re: Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за...

ggl_inter написав:ребята! идет весна, нужно сеять и сажать, нужны лопаты, грабли, сапы. Или не будем сажать?


Весна придет сажать будем, это же вроде зеленые про тюрьмы говорили, причем здесь грабли ?
Таки посадки отменены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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