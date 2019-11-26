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Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 08:53
freeze написав:
ggl_inter написав:ребята! идет весна, нужно сеять и сажать, нужны лопаты, грабли, сапы. Или не будем сажать?
Весна придет сажать будем, это же вроде зеленые про тюрьмы говорили, причем здесь грабли ?
Таки посадки отменены.
Перед тем как сажать, нужно сначала пограбить....)))
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GALeon
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