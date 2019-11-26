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Поліція виписала штрафи
будівельним гіпермаркетам за...

Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:53

Re: Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за...

freeze написав:
ggl_inter написав:ребята! идет весна, нужно сеять и сажать, нужны лопаты, грабли, сапы. Или не будем сажать?


Весна придет сажать будем, это же вроде зеленые про тюрьмы говорили, причем здесь грабли ?
Таки посадки отменены.
Перед тем как сажать, нужно сначала пограбить....)))
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:39

  GALeon написав:
freeze написав:
ggl_inter написав:ребята! идет весна, нужно сеять и сажать, нужны лопаты, грабли, сапы. Или не будем сажать?


Весна придет сажать будем, это же вроде зеленые про тюрьмы говорили, причем здесь грабли ?
Таки посадки отменены.
Перед тем как сажать, нужно сначала пограбить....)))


И заборонить не забыть ! :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:03

  hazanovich_alexey написав:Эпицентры закройте! Но власть, как обычно, щимит мелких, т.к. богатые и есть власть!

Так Єпицентри й податки не платять. Мають довічне відтермінування ще з часів легітимного. В самому Києві ще й Простор відкритий. І на бульварі Пєрова магазин буд техніки. А ще мережі по прикладу Море пива відкриті. А на багатьох заправках можна і каву купити. Це вже як називається? Кавові лотки зачинимо - а на заправках їх продаватимемо?
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:06

  jeugen написав:
  hazanovich_alexey написав:Эпицентры закройте! Но власть, как обычно, щимит мелких, т.к. богатые и есть власть!

Так Єпицентри й податки не платять. Мають довічне відтермінування ще з часів легітимного. В самому Києві ще й Простор відкритий. І на бульварі Пєрова магазин буд техніки. А ще мережі по прикладу Море пива відкриті. А на багатьох заправках можна і каву купити. Це вже як називається? Кавові лотки зачинимо - а на заправках їх продаватимемо?

На тех "многих заправках" стоит обычный кофейный автомат -- точно так же кофе в каком-нить Сильпо на выходе купить можно...
_hunter
 
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  #<12
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