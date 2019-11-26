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Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 08:53
freeze написав:
ggl_inter написав:ребята! идет весна, нужно сеять и сажать, нужны лопаты, грабли, сапы. Или не будем сажать?
Весна придет сажать будем, это же вроде зеленые про тюрьмы говорили, причем здесь грабли ?
Таки посадки отменены.
Перед тем как сажать, нужно сначала пограбить....)))
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GALeon
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:39
GALeon написав: freeze написав:
ggl_inter написав:ребята! идет весна, нужно сеять и сажать, нужны лопаты, грабли, сапы. Или не будем сажать?
Весна придет сажать будем, это же вроде зеленые про тюрьмы говорили, причем здесь грабли ?
Таки посадки отменены.
Перед тем как сажать, нужно сначала пограбить....)))
И заборонить не забыть !
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:03
hazanovich_alexey написав:
Эпицентры закройте! Но власть, как обычно, щимит мелких, т.к. богатые и есть власть!
Так Єпицентри й податки не платять. Мають довічне відтермінування ще з часів легітимного. В самому Києві ще й Простор відкритий. І на бульварі Пєрова магазин буд техніки. А ще мережі по прикладу Море пива відкриті. А на багатьох заправках можна і каву купити. Це вже як називається? Кавові лотки зачинимо - а на заправках їх продаватимемо?
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jeugen
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:06
jeugen написав: hazanovich_alexey написав:
Эпицентры закройте! Но власть, как обычно, щимит мелких, т.к. богатые и есть власть!
Так Єпицентри й податки не платять. Мають довічне відтермінування ще з часів легітимного. В самому Києві ще й Простор відкритий. І на бульварі Пєрова магазин буд техніки. А ще мережі по прикладу Море пива відкриті. А на багатьох заправках можна і каву купити. Це вже як називається? Кавові лотки зачинимо - а на заправках їх продаватимемо?
На тех "многих заправках" стоит обычный кофейный автомат -- точно так же кофе в каком-нить Сильпо на выходе купить можно...
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:15
_hunter написав:
На тех "многих заправках" стоит обычный кофейный автомат -- точно так же кофе в каком-нить Сильпо на выходе купить можно...
Але при цьому всьому зачинили багато точок, які працювали на базі таких же САЄКО...
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jeugen
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:27
jeugen написав: _hunter написав:
На тех "многих заправках" стоит обычный кофейный автомат -- точно так же кофе в каком-нить Сильпо на выходе купить можно...
Але при цьому всьому зачинили багато точок, які працювали на базі таких же САЄКО...
Человек в этих точках присутствовал? -- то-то же.
У нас на входе автомат как стоял -- так и стоит -- никто его "закрывать" не пытался.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:37
_hunter написав: jeugen написав: _hunter написав:
На тех "многих заправках" стоит обычный кофейный автомат -- точно так же кофе в каком-нить Сильпо на выходе купить можно...
Але при цьому всьому зачинили багато точок, які працювали на базі таких же САЄКО...
Человек в этих точках присутствовал? -- то-то же.
У нас на входе автомат как стоял -- так и стоит -- никто его "закрывать" не пытался.
Я про малі автомати, де людина ставить стаканчик, додає воду/молоко/зерна, чистить відходи, промиває систему. Великі автомати менше залежать від людей.
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jeugen
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:47
jeugen написав: _hunter написав:
Человек в этих точках присутствовал? -- то-то же.
У нас на входе автомат как стоял -- так и стоит -- никто его "закрывать" не пытался.
Я про малі автомати, де людина ставить стаканчик, додає воду/молоко/зерна, чистить відходи, промиває систему. Великі автомати менше залежать від людей.
Я про них же, вроде... В тех точках процесс как выглядел? -- подходит клиент; делает заказ/дает деньги "баристе"; ждет кофе. -- оно? Вот именно по причине наличия этого человека точки и закрыли.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:03
_hunter написав: jeugen написав: _hunter написав:
Человек в этих точках присутствовал? -- то-то же.
У нас на входе автомат как стоял -- так и стоит -- никто его "закрывать" не пытался.
Я про малі автомати, де людина ставить стаканчик, додає воду/молоко/зерна, чистить відходи, промиває систему. Великі автомати менше залежать від людей.
Я про них же, вроде... В тех точках процесс как выглядел? -- подходит клиент; делает заказ/дает деньги "баристе"; ждет кофе. -- оно? Вот именно по причине наличия этого человека точки и закрыли.
А чим АЗК відрізняється? Я не маю на увазі деякі ВОГи, де касир не має ніякого відношення до процесу приготування кави. Я маю на увазі більшість кавових автоматів на АЗК де касир і виконує роль бариста
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jeugen
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:15
jeugen написав: _hunter написав: jeugen написав:
Я про малі автомати, де людина ставить стаканчик, додає воду/молоко/зерна, чистить відходи, промиває систему. Великі автомати менше залежать від людей.
Я про них же, вроде... В тех точках процесс как выглядел? -- подходит клиент; делает заказ/дает деньги "баристе"; ждет кофе. -- оно? Вот именно по причине наличия этого человека точки и закрыли.
А чим АЗК відрізняється? Я не маю на увазі деякі ВОГи, де касир не має ніякого відношення до процесу приготування кави. Я маю на увазі більшість кавових автоматів на АЗК де касир і виконує роль бариста
Таких я давно не видел. Даже на "зачюханом" BRSM "в гаражах" -- автомат полностью автономный.
Но даже если такие есть -- логика проста: заправки всеравно должны работать, а если кассир выполняет не совсем прямые обязанности -- это проблемы кассира...
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