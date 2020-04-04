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Новий транш для України: у МВФ назвали дві умови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.
Дивися повний текст Новий транш для України: у МВФ назвали дві умови
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Додано: Пон 06 кві, 2020 13:31
одна умова від бєні - гасмотгітє 10 000 попгавок к закону....
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