Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.
Дивися повний текст Новий транш для України: у МВФ назвали дві умови.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:42
Новий транш для України: у МВФ назвали дві умови
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий транш для України: у МВФ назвали дві умови.
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:28
а не пора ли остановиться ?... пусть этот транш себе оставят, на лекарства
Додано: Вів 07 кві, 2020 03:37
Украина хочет кредит. МВФ не хочет, пока не примут закон, кому нужно остановиться?
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