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Новий транш для України:
у МВФ назвали дві умови

Новий транш для України: у МВФ назвали дві умови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:42

Новий транш для України: у МВФ назвали дві умови

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.

Дивися повний текст Новий транш для України: у МВФ назвали дві умови.
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одна умова від бєні - гасмотгітє 10 000 попгавок к закону....
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:28

а не пора ли остановиться ?... пусть этот транш себе оставят, на лекарства
Марта
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 03:37

Украина хочет кредит. МВФ не хочет, пока не примут закон, кому нужно остановиться?
freemantus
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