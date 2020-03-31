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Вклади в гривні за останні 7
днів березня зросли на 4...

Вклади в гривні за останні 7 днів березня зросли на 4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:19

Вклади в гривні за останні 7 днів березня зросли на 4...

Пропонуємо до обговорення:
Боротьба з пандемією та економічна невизначеність, безумовно, впливають на фінансову поведінку населення.

Дивися повний текст Вклади в гривні за останні 7 днів березня зросли на 4 млрд гривень - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:19

раз пішли такі повідомлення - то відтік гривні з банків мабуть не слабий..
Jango-sk
 
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