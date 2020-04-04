Боротьба з пандемією та економічна невизначеність, безумовно, впливають на фінансову поведінку населення.
Дивися повний текст Вклади в гривні за останні 7 днів березня зросли на 4 млрд гривень - НБУ.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 13:19
Вклади в гривні за останні 7 днів березня зросли на 4...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вклади в гривні за останні 7 днів березня зросли на 4 млрд гривень - НБУ.
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:19
раз пішли такі повідомлення - то відтік гривні з банків мабуть не слабий..
Додано: Пон 06 кві, 2020 15:08
100 % проблеми в банках є. Взагалі дивує як люди яких стільки раз влада обманювала продовжує вірити. І це стосується не тільки фінансів.
Додано: Вів 07 кві, 2020 08:57
Re: Вклади в гривні за останні 7 днів березня зросли на 4...
За минулий тиждень населення забрало з банків 2.7 млрд гривень.
В статті - брехня.
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