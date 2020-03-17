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Вчені заявили про нову
життєздатність COVID-19

Вчені заявили про нову життєздатність COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:20

Вчені заявили про нову життєздатність COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
Коронавірус може жити в аерозолях до трьох годин після аерозолізаціі.

Дивися повний текст Вчені заявили про нову життєздатність COVID-19.
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