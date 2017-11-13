Про це сказано в статті 28 Закону України.
Дивися повний текст Яку надбавку до пенсії можна отримати за понаднормовий стаж.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 13:35
Яку надбавку до пенсії можна отримати за понаднормовий стаж
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яку надбавку до пенсії можна отримати за понаднормовий стаж.
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:35
страшенна надбавка.
добре, що не від сімнадцяти грн. рахують.
пару років тому верховна банда і індексацію нараховувала на мінімалку.
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