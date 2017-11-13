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Яку надбавку до пенсії можна
отримати за понаднормовий стаж

Яку надбавку до пенсії можна отримати за понаднормовий стаж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:35

Яку надбавку до пенсії можна отримати за понаднормовий стаж

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в статті 28 Закону України.

Дивися повний текст Яку надбавку до пенсії можна отримати за понаднормовий стаж.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:35

страшенна надбавка.
добре, що не від сімнадцяти грн. рахують.
пару років тому верховна банда і індексацію нараховувала на мінімалку.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:11

А реальная надбавка - совсем непонятно как насчитана: мне заплатили 18 грн.50 коп. при свехнормативном стаже 15, 4 лет. Анекдот!
190452m
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