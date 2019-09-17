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Приватбанк подав до Коломойського
і Боголюбова новий...

Приватбанк подав до Коломойського і Боголюбова новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:57

Приватбанк подав до Коломойського і Боголюбова новий...

Пропонуємо до обговорення:
Державний Приватбанк подав новий позов до суду Кіпру з метою відшкодувати збитки в розмірі $5,5 млрд у зв'язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства, відмивання грошей і які, як вважає банк, були реалізовані його колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

Дивися повний текст Приватбанк подав до Коломойського і Боголюбова новий позов на $5,5 млрд.
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