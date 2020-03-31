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Чого очікувати від
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Чого очікувати від курсу цього тижня?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:42

Чого очікувати від курсу цього тижня?

Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку.

Дивися повний текст Чого очікувати від курсу цього тижня?.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:42

Гривна будет укрепляться и дальше.Как минимум до 26,5.А за тем видно будет.
sunleo71
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